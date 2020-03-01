Петербургский СКА сегодня, 1 марта, сыграет свой первый матч в рамках плей-офф Кубка Гагарина. В 1/4 финала Западной конференции команде Алексея Кудашова предстоит сыграть с подольским «Витязем».

Первый матч противостояния начнется сегодня в 17:00 по московскому времени. Игра состоится в Санкт-Петербурге на площадке «Ледового дворца».

В регулярном чемпионате КХЛ СКА и «Витязь» в этом сезоне играли дважды: в Петербурге со счетом 4:2 победил «Витязь», в Подольске сильнее оказались представители СКА (3:2 по буллитам).

СКА занял второе место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, на одно очко отстав от московского ЦСКА. «Витязь» завершил первую часть сезона на 7-й строчке, набрав за 62 игры 65 очков.