Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» выиграл у «Калгари Флеймс» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на площадке «Амали-Арены» в Тампе и завершилась домашней победой «молний».

Матч завершился со счетом 4:3 в пользу «Тампы». Авторами голов в матче стали Тайлер Джонсон, Ондржей Палат, Янни Гурд и Алекс Киллорн.

В шайбах Джонсона и Палата в начале встречи по ассистентскому дублю оформили российские игроки «Тампы» — нападающий Никита Кучеров и защитник Михаил Сергачев. Обе шайбы были заброшены в большинстве.

Авторами заброшенных шайб в составе «Калгари» стали Эндрю Манджапане, Элиас Линдхольм и Шон Монахан.

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский провёл на льду все 60 минут игры и отразил 18 бросков из 21.