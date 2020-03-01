Российский боец ММА Магомед Анкалаев, выступающий в полутяжелой весовой категории, победил представителя Молдавии Йона Куцелабу в поединке на турнире UFC Fight Night 169.

Соревнования прошли в городе Норфолк, штат Вирджиния, США. Поединок Куцелабы и Анкалаева значился в основном карде турнира. Отметим, сам поединок продлился недолго: на 38-й секунде Анкалаев нокаутировал соперника и судья вынужден был остановить бой.

После боя Анкалаев подтвердил, что готов провести бой-реванш с Куцелабой. Также российский боец был освистан американской публикой после своей победы, в ответ на это он показал зрителям средний палец.

Победа над Куцелабой стала для Анкалаева четвертой в UFC, всего на его счету в ММА 13 побед и одно поражение. Куцелаба потерпел пятое поражение в смешанных единоборствах.