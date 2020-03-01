Российская лыжница Наталья Непряева рассказала о том, в чем имеет преимущество лидер мировых лыж из Норвегии Тереза Йохауг.

Слова Непряевой приводит портал «Р-Спорт». Россиянка отметила, что совершенствуется с каждым годом и становится сильнее. Нынешние результаты Непряеву не устраивают, она выразила надежду, что не остановится на них.

По мнению лыжницы, ей стоит расти во всех аспектах, поскольку какого бы уровня ни был спортсмен, всегда есть куда расти.

«Не бывает совершенных машин. Главное преимущество Терезы — ее бешеная работоспособность, бешеная функциональность», — сказала Непряева, добавив, что к этому нужно стремиться всем.

Напомним, Тереза Йохауг занимает первое место в общем зачете Кубка мира по лыжам текущего сезона. Наталья Непряева идет на третьем месте.