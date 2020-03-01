Международный союз биатлонистов прокомментировал ситуацию с возможной отменой или переносом этапов Кубка мира по биатлону в связи с вспышкой коронавируса в Европе.

Заявление появилось на официальном сайте IBU. Пресс-служба сообщила, что на текущий момент в IBU не поступало запросов от организаций об отмене мероприятий, подготовка к остатку сезона продолжается в запланированном темпе.

«Тем не менее IBU продолжает следить за ситуацией в реальном времени и поддерживает тесный контакт со здравоохранительными организациями, чтобы иметь доступ к самой актуальной информации», — отмечается в заявлении IBU.

В союзе заявили, что если сценарий с запретом массовых мероприятий повторится и в биатлоне, решение будут принимать IBU и оргкомитет этапов. «Если соответствующие органы потребуют, IBU может отменить мероприятие, чтобы защитить всех причастных», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее появлялась информация о том, что из-за коронавируса может быть отменен этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место.