Российская лыжница Наталья Непряева рассказала о том, в чем для нее примером является лидер мужской российской сборной Александр Большунов.

Cлова Непряевой приводит портал РИА Новости.

«Саша просто нереально крут. Это, наверное, тот человек, на которого я хочу равняться в плане результатов», — сказала лыжница, отметив, что очень круто, когда в команде есть такой пример.

«Я вижу, как он тренируется, как он отдается своему делу. Все мы фанатики здесь, но то, как он это делает, это что-то нереальное», — сказала Непряева, добавив, что Большунов придет команде дополнительну мотивацию.

Напомним, на данный момент Александр Большунов является лидером общего зачета Кубка мира по лыжным гонкам, малый хрустальный глобус в дистанционном зачете в этом сезоне он уже выиграл.