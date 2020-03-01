Российская лыжница Наталья Непряева рассказала о том, какой Александр Большунов вне гонок и соревновательного процесса.

Непряева в интервью РИА Новости отметила, что о том, какой Большунов на самом деле, лучше спросить у него самого. «В быту и в общении он достаточно простой парень, без каких-либо закидонов, без короны на голове. Он абсолютно простой парень. Где-то он любит кого-то подколоть, подшутить», — рассказала лыжница.

По словам Непряевой, она тренируется в мужском коллективе и ей очень сложно шутить над кем-то, поскольку парни сразу ставят ее на место.

Напомним, в текущем сезоне Александр Большунов удерживает лидерство в общем зачете Кубка мира, Наталья Непряева идет на третьем месте после Терезы Йохауг и Хайди Венг.