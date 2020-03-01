Петербургский СКА сегодня, 1 марта, сыграет с подольским «Витязем» первый матч серии в рамках 1/4 финала Западной Конференции в плей-офф Кубка Гагарина.

Первый матч противостояния стартует в 17:00 по московскому времени. Игра состоится в Санкт-Петербурге на площадке «Ледового дворца». Прямую трансляцию игры можно будет увидеть на официальном сайте СКА здесь.

Отметим, СКА по итогам регулярного чемпионата занял второе место в Западной конференции, уступив лишь одно очко московским армейцам. «Витязь» финишировал на 7-й строчке, набрав 65 очков за 62 тура «регулярки».

В регулярном чемпионате КХЛ СКА и «Витязь» в этом сезоне играли дважды: в Петербурге со счетом 4:2 победил «Витязь», в Подольске сильнее оказались представители СКА (3:2 по буллитам).