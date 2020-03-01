На чемпионате Европы по биатлону в белорусских Раубичах сегодня, 1 марта, состоится мужская гонка преследования на 12,5 километров.

Начало гонки назначено на 12:30 по московскому времени. Прямую трансляцию гонки можно будет посмотреть на официальном сайте «Матч ТВ» здесь.

Первым в гонку убежит стартовать россиянин Матвей Елисеев, накануне он выиграл спринтерскую гонку на ЧЕ. Вторым спустя четыре секунды в гонку уйдет латвиец Андрей Расторгуев. Россиянин Карим Халили будет стартовать 8-м, Кирилл Стрельцов — 9-м. Никита Поршнев уйдет в гонку 11-м.

Под 27-м номером будет стартовать Василий Томшин, под 28-м — Эдуард Латыпов.