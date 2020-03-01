На чемпионате Европы по биатлону в белорусских Раубичах сегодня, 1 марта, состоится женская гонка преследования на 10 километров, которая закроет программу соревнований.

Начало гонки назначено на 14:30 по московскому времени. Прямую трансляцию гонки можно будет посмотреть на официальном сайте «Матч ТВ» здесь.

Первой в гонку убежит шведка Элизабет Хёгберг, которая вчера выиграла спринт на 7,5 км. С отставанием в 20 секунд в гонку убежит Кристина Резцова. Екатерина Глазырина будет проигрывать на старте 1 минуту и 35 секунд, Ульяна Кайшева — на секунду больше. Анастасия Поршнева побежит с отставанием в 1 минуту и 50 секунд.

Виктория Сливко будет проигрывать на старте 2 минуты и 21 секунду, Валерия Васнецова — три минуты.