Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров высказал свое мнение о российском бойце ММА Александре Емельяненко.

Бойцу Кадыров посвятил отдельный пост в «Инстаграме». Кадыров отметил, что очень хорошо знает плюсы и минусы Емельяненко. «Нет людей, не допускающих ошибки, не спотыкающихся на жизненном пути. Возможно, что Александр тоже их совершал. Но у него положительных качеств значительно больше», — отметил Кадыров.

По мнению Кадырова, Емельяненко — это решительный и сильный духом человек, искренний в словах и поступках. Глава Чечни заявил, что считает Александра одним из лучших бойцов России и мира.

«Уверен, что миллионы болельщиков с большим интересом будут следить за его боем с Магомедом Исмаиловым», — сказал Кадыров.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от РОФ им.Ахмата Кадырова (@za_kadyrova_95eng) 28 Фев 2020 в 2:45 PST

Напомним, бой Александра Емеляненко против Магомеда Исмаилова пройдет в апреле 2020 года.