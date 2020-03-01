Генеральный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта высказал свое мнение по поводу переноса матчей Серии А из-за коронавируса и возможного досрочного завершения сезона.

Слова главы «Интера» приводит издание La Gazzetta dello Sport. По мнению Маротты, в руководстве лиги с ситуацией справляются плохо, решения должны идти быстрее. «В четверг руководство Серии А решило, что матчи будут проводиться без зрителей, а уже в пятницу министр спорта выступил против такого решения», — сказал Маротта, отметив, что клубы хотят обсудить будущее чемпионата.

«Если и другие матчи будут отложены, мы действительно рискуем не завершить сезон Серии А. Турнир уже несёт потери», — сказал Маротта, отметив, что календарь в конце сезона станет слишком плотным.

Напомним, в Италии из-за вспышки коронавируса сначала проводили матчи Серии А без зрителей, а затем начали переносить игры.