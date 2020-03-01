Немецкая биатлонистка, чемпионка Европы Надин Хорхлер объявила о завершении спортивной карьеры и переходе в психологию.

В своем «Инстаграме» Хорхлер написала, что ее последний сезон вышел совсем не таким, как она его себе представляла, принимая решение о завершении карьеры. «Неожиданно все сложилось по-другому, и я воспринимаю это позитивно», — отметила спортсменка.

Биатлонистка сообщила, что уже в октябре она пойдет в университет и будет изучать психологию как полноценная студентка. Сейчас спортсменке 33 года.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nadine Horchler (@nadine.horchler) 24 Фев 2020 в 10:28 PST

Надин Хорхлер за свою карьеру один раз выиграла гонку на этапе Кубка мира — она стала победительницей масс-старта на этапе Кубка мира в Антхольце в сезоне-2016/17. В 2016 году спортсменка стала чемпионкой Европы в спринте, а также взяла еще пять медалей континентального первенства.