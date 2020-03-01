На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финском Лахти стартовала женская эстафетная гонка 4х5 километров.
Россию в гонке представляют две команды. За первую команду России выступят Наталья Непряева, Алиса Жамбалова, Екатерина Смирнова и Яна Кирпиченко, спортсменки побегут под четвертым номером. Вторую российскую команду представят в гонке Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева, Анна Нечаевская и Диана Головань, они заявлены на эстафетную гонку под 8-м номером.
Два состава на женскую эстафету также выставила хозяйка этапа, сборная Финляндии.
Накануне лучший результат в индивидуальной гонке на 10 км показала Наталья Непряева. Она финишировала шестой.
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