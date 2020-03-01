На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финском Лахти стартовала женская эстафетная гонка 4х5 километров.

Россию в гонке представляют две команды. За первую команду России выступят Наталья Непряева, Алиса Жамбалова, Екатерина Смирнова и Яна Кирпиченко, спортсменки побегут под четвертым номером. Вторую российскую команду представят в гонке Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева, Анна Нечаевская и Диана Головань, они заявлены на эстафетную гонку под 8-м номером.

Два состава на женскую эстафету также выставила хозяйка этапа, сборная Финляндии.

Накануне лучший результат в индивидуальной гонке на 10 км показала Наталья Непряева. Она финишировала шестой.