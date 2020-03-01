На чемпионате Европы по биатлону в Раубичах, Белоруссия, стартовала мужская гонка преследования.

Прямую трансляцию гонки можно найти здесь. Спортсмены пройдут дистанцию в 12,5 километров с четырьмя огневыми рубежами.

Первым на дистанцию ушел победитель вчерашней спринтерской гонки Матвей Елисеев. C отставанием в 4 секунда на трассу убежит латвиец Андрей Расторгуев, и еще через 22 секунды норвежец Александр Андерсен и литовец Витаутас Строля.

С отставанием в 39 секунд будет стартовать Карим Халили, сразу за ним Кирилл Стрельцов (44 секунды). Никита Поршнев на старте будет проигрывать 55 секунд, Василий Томшин — 1 минуту и 35 секунд, Эдуард Латыпов — 1 минуту и 36 секунд.