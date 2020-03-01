Российская фигуристка Евгения Медведева выступила с показательным номером под песню Билли Айлиш на серии мастер-классов в Мексике.

Мероприятия проходят с 28 февраля по 1 марта на площадке Icestar Metepec, который располагается недалеко от Мехико. Помимо выступления с показательным номером Евгения Медведева также провела несколько семинаров с фигуристами, где работала с ними над техникой исполнения элементов, в т.ч. прыжков.

Видео с выступления можно увидеть в «Инстаграмах» участников мастер-класса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Zhenya in Mexico 🇲🇽💖🇷🇺 Публикация от Lu (@lu.hdzs) 29 Фев 2020 в 8:41 PST

Напомним, в текущем сезоне Евгения Медведева не сможет принять участия в чемпионате мира, она снялась с чемпионата России перед произвольной программой и не попала в состав на турнир.