На открытом чемпионате Европы по биатлону в Раубичах стартовала женская гонка преследования на 10 километров.

Прямую трансляцию состязаний можно найти здесь. Спортсменки пробегут дистанцию с четырьмя огневыми рубежами.

Первой в пасьюте стартовала победительница спринтерской гонки ЧЕ из Швеции Элизабет Хёгберг. С отставанием в 20 секунд в гонку убежит Кристина Резцова. Екатерина Глазырина будет проигрывать на старте 1 минуту и 35 секунд, Ульяна Кайшева — на секунду больше. Анастасия Поршнева побежит с отставанием в 1 минуту и 50 секунд. Виктория Сливко будет проигрывать на старте 2 минуты и 21 секунду, Валерия Васнецова — три минуты.

Отметим, женский пасьют станет заключительной гонкой в программе чемпионата Европы по биатлону в Раубичах, Белоруссия.