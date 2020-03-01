Мадридский «Реал» сегодня, 1 марта, на своей арене принимает «Барселону» в матче 26-го тура чемпионата Испании по футболу.

Игра состоится в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Начало очередного «Эль Класико» назначено на 23:00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Первого канала здесь.

Пока эти клубы — прямые конкуренты за победу в чемпионате Испании в текущем сезоне. После 25 сыгранных туров первое место в турнирной таблице удерживает «Барселона», набравшая 55 очков и одержавшая 17 побед. «Реал» отстает на два очка и идет на втором месте, у команды 15 побед за сезон и 53 очка.

Матч между «Реалом» и «Барселоно» в первом круге чемпионата Испании по футболу завершился нулевой ничьей.