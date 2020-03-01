На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финском Лахти стартовала мужская эстафетная гонка 4х7,5 километров.

Россия выставила на гонку два состава. За первую команду побегут Илья Семиков, Александр Бессмертных, Денис Спицов и Андрей Мельниченко. Четверка заявлена на гонку под вторым стартовым номером.

Вторую сборную России будут представлять Андрей Собакарев, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин и Артем Мальцев. Команда побежит под 10-м номером.

Два состава на гонку также выставила сборная Финляндии, хозяйка этапа в Лахти.

Александр Большунов накануне стал вторым в 15-километровой гонке с раздельным стартом, однако в эстафетные команды не попал, поскольку из-за напряженного графика гонок бережет силы.