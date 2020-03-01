Женская сборная Норвегии выиграла эстафетную гонку на этапе Кубка мира в Лахти, Финляндия.

Спортсменки преодолели четыре этапа по 5 километров. В составе норвежской командой победительницами гонки стали Тириль и Хайди Венг, Ингвильд Остберг и Тереза Йохауг. Дистанцию спортсменки прошли за 50 минут и 4,8 секунды.

Второе место заняла первая сборная Финляндии, проиграв Норвегии на финише 30,3 секунды.

За третье место боролись команда Швеции и России, Майя Дальквист опередила Яну Кирпиченко в финишном створе на 0,1 секунды. Общий проигрыш российской команды 1 минута 55,3 секунды.

Вторая команда России финишировала на 7-й строчке.

Мужская эстафета на этапе Кубка мира по лыжным в гонкам в Лахти пройдет сегодня, 1 марта, начало — в 13:30 мск.