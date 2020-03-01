Белорусский биатлонист Сергей Бочарников выиграл гонку преследования на чемпионате Европы по биатлону в белорусских Раубичах под Минском.

Спортсмен преодолел дистанцию в 12,5 километров с двумя промахами на заключительном огневом рубеже и финишировал с флагом. Второе место у норвежца Стурла Холма Легрейда. Бронзу взял Сиверт Гутторм Баккен, также из Норвегии.

Лучший из россиян — Карим Халили, он занял шестое место, проиграв на финише 52 секунды. Матвей Елисеев финишировал седьмым, Никита Поршнев — восьмым. Эдуард Латыпов финишировал на 12-й строчке с 4-мя промахами, Кирилл Стрельцов — на 14-й. Василий Томшин пришел к финишу 26-м.

Женская гонка преследования на чемпионате Европы начнется в 14:30 по московскому времени.