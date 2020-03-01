Казанский «Рубин» приехал не на тот стадион в Нижнем Новгороде на игру против «Тамбова» в рамках 20-го тура РПЛ.

По информации портала Sport24, водитель автобуса казанской команды перепутал стадионы и привез «Рубин» на старый стадион вместо нового, который построили к чемпионату мира по футболу 2018 года. За час до игры команды все еще не было на стадионе, однако примерно за 45 минут «Рубин» был уже на месте.

Матч «Рубина» с «Тамбовом» запланирован на 14:00 по московскому времени. В Нижнем Новгороде команда из Тамбова проводит игры, поскольку в самом Тамбове состояние домашнего стадиона не позволяет проводить на нем матчи Российской Премьер-лиги. В первой половине сезона «Тамбов» играл на стадионе в Саранске.