Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев назвал имена биатлонистов, которые отправятся на этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место.

В эфире «Матч ТВ» Хованцев объявил, что на Кубок мира полетят Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев и Карим Халили, другие участники чемпионата Европы останутся в Раубичах на этап Кубка IBU, также в Минск приедут спортсмены с российских стартов.

«У женщин Резцова поедет на КМ, а здесь добавится Кайшева», — сообщил Хованцев.

Напомним, этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место идет в сезоне 7-м по счету. Гонки в Чехии пройдут с 5 по 8 марта.

Сегодня, 1 марта, гонкам и преследования у мужчин и женщин завершается открытый чемпионат Европы по биатлону.