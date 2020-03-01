Российская фигуристка Станислава Константинова сообщила о том, что завела профиль на платформе TikTok.

Об этом спортсменка сообщила в своем «Инстаграме», выложив в сторис видео из TikTok вместе с подругой Евой Куц. Имя фигуристки в социальной сети — @stasyakonst.

За первый день фигуристка выложила в аккаунт три видео, одно из которых — исполнение каскада прыжков.

Напомним, в середине февраля 2020 года Станислава Константинова объявила об уходе от своего тренера Валентины Чеботаревой, у которой тренировалась более 10 лет в петербургской СШОР. Теперь фигуристка тренируется в академии «Ангелы Плющенко» в Москве, поскольку в Петербурге найти нового наставника она не смогла. Новым тренером Константиновой стал Александр Волков.