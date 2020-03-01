Российский биатлонист, чемпион Европы Матвей Елисеев поделился мнением по поводу своего выступления в пасьюте на чемпионате Европы в Раубичах и на турнире в целом.

В прямом эфире телеканала «Матч ТВ» после гонки преследования Елисеев сказал, что ошибся с выбором пары лыж на гонку. «После того, как уже откатали лыжи, пошел мелкий дождь. В целом была непростая ветровая обстановка», — рассказал Елисеев.

Биатлонист также отметил, как на него повлиял тот факт, что его супруга Анна присутствовала на трибунах во время чемпионата Европы. «Присутствие жены на ЧЕ — огромный стимул покрасоваться перед ней вживую. В спринте получилось, в пасьюте — не очень», — заключил Елисеев.

Напомним, Матвей Елисеев выиграл на чемпионате Европы золото в спринте, а в пасьюте стал седьмым.