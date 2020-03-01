Российский тренер по фигурному катанию и телекомментатор Татьяна Тарасова высказала мнение по поводу своей бывшей ученицы, трехкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной.

Слова Тарасовой приводит журналистка Елена Вайцеховская в своем блоге.

«Мне даже жаль Иру, когда я ее слышу, честно. Ведь именно со мной она стала великой. За шесть лет выиграла две Олимпиады, пять раз побеждала на чемпионатах мира. Но вот такой она человек, с таким характером», — сказала Тарасова, отметив, что всегда лезла из кожи вон и не могла себе позволить, чтобы Роднина была второй.

Тарасова добавила, что не должна расстраиваться, если Роднина не помнит и не ценит таких вещей, какие делала для нее тренер. По словам Тарасовой, в тот год, когда Роднина стала чемпионкой мира, ей как тренеру гораздо важнее была победа танцоров Ирины Моисеевой и Андрея Миненкова, которых она вела много лет.

Напомним, под руководством Татьяны Тарасовой Ирина Роднина завоевала два золота Олимпиады в парном катании.