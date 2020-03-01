Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финском Лахти.

В составе норвежской команды золото взяли Пол Голберг, Ханс Кристер Холунд, Шюр Рёте и Йоханнес Клэбо. Почти всю эстафету Норвегия шла вместе с основной группой, победу принес рывок Клэбо перед финишем.

Второе место заняла сборная Швейцарии, вырвавшаяся из-за спины россиянина на финишной прямой.

Третье место — у первой российской сборной, за которую бежали Илья Семиков, Александр Бессмертных, Денис Спицов и Андрей Мельниченко. На последнем этапе Мельниченко долго тащил группу, в связи с чем ему не хватило сил на финиш.

Вторая сборная России заняла 5-е место и отстала от лидера на 15,2 секунды. За команду выступали Андрей Собакарев, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин и Артем Мальцев.