Белорусская биатлонистка Елена Кручинкина выиграла гонку преследования на чемпионате Европы по биатлону в Раубичах, Минск, Беларусь.

Отметим, Кручинкина стартовала с 11-й позиции, проигрывая лидеру больше минуты.

Второе место в гонке заняла россиянка Кристина Резцова, на финише она проиграла 17,6 секунды, допустив по промаху на первом и последнем огневых рубежах.

Бронзу завоевала победительница спринтерской гонки шведка Элизабет Хёгберг.

Россиянка Ульяна Кайшева вошла в 10-ку сильнейших, финишировав 7-й.

Всего на чемпионате Европы 2020 года в Раубичах сборная России выиграла четыре медали: золото выиграла Евгения Павлова в суперспринте, а Матвей Елисеев стал лучшим в спринте. Серебро сборная России взяла в классическом миксте.