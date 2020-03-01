Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев высказал свое мнение по поводу слухов о конфликте Матвея Елисеева с тренерским штабом сборной России по биатлону.

«Каждый спортсмен по своему подходит к тренировкам», — сказал Драчев, добавив, что есть шероховатости в подготовке , однако все решается в обсуждении.

«Конфликта Елисеева с тренерами не было, и быть не могло. Все это выдумки и разговоры ни о чем», — сказал Драчев в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, впервые информацию о конфликте Матвея Елисеева с тренерским штабом сообщил двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев, который вместе со сборной находился на ЧМ в Антхольце. Позже о конфликте Елисеева и его плохом поведении говорил экс-президент СБР Александр Тихонов.