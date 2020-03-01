Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин высказался по поводу ситуации с травлей Александра Логинова со стороны биатлонистов, а также полицейскими обысками его номера на ЧМ в Италии.

По мнению президента IBU в интервью передаче «Биатлон с Дмитрием Губерниевым», все должны понимать, что свою допинговую дисквалификацию Александр Логинов уже давно отбыл и имеет право участвовать в любых соревнованиях совершенно свободно.

«Каждый должен уважать тот факт, что Логинов уже достаточно наказан», — сказал Далин, добавив, что для разрешения ситуации IBU будет продолжать вести диалог с СБР.

Напомним, инцидент с полицейскими обысками Александра Логинова произошел перед мужской эстафетой на ЧМ по биатлону в Антхольце. На протяжении всего турнира в адрес россиянина негативно высказывались ведущие биатлонисты мира.