Российская биатлонистка Кристина Резцова высказала мнение по поводу второго места в пасьюте на чемпионате Европы в Раубичах.

В прямом эфире «Матч ТВ» Резцова сообщила, что очень довольна результатом, гонка преследования сложилась хорошо во всех отношениях. Уходя на последний круг, Резцова знала, что ей нужно и догонять, и убегать, поскольку спортсменки шли от нее примерно на одинаковом расстоянии.

«Сил уже не было, мне говорили, что надо потерпеть в подъем. Не знаю, откуда взялись эти силы. Уже настолько хотелось эту медаль. Было ли стремление что-то доказать? Нет», — сказала биатлонистка, добавив, что просто старалась отработать на рубеже и выдать все. Также Резцова отметила, что готова бороться за сборную России на мартовских этапах Кубка мира.

Напомним, Кристина Резцова взяла на чемпионате Европы в Раубичах две серебряных медали — в миксте и в пасьюте.