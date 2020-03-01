В первом четвертьфинальном матче Восточной конференции плей-офф Кубка Гагарина казахстанский «Барыс» дома одержал разгромную победу над магнитогорским «Металлургом» со счетом 4:0.

В составе команды из Нур-Султана по шайбе забросили Кертис Волк в большинстве с передачи Никиты Михайлиса на 14-й минуте, Атте Охтамаа с передачи Виктора Сведберга на 29-й минуте, Ииро Пакаринен в пустые ворота с передачи Линуса Виделля на 58-й минуте и Даррен Диц в большинстве с передачи Кертиса Волка на последней минуте встречи.

Следующий матч команды также проведут в Казахстане, встреча состоится 3 марта. Последующие игры пройдут в Магнитогорске 5-го и 7-го числа.

В регулярном чемпионате «Барыс» занял второе место в Восточной конференции, а «Металлург» — седьмое.