В Петербурге начался четвертьфинальный матч Западной конференции в плей-офф Кубка Гагарина между местным СКА и подольским «Витязем».

Первая игра серии, которая проходит в Ледовом дворце, стартовала в 17:00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

Отметим, команда Алексея Кудашова по итогам регулярного чемпионата заняла второе место в турнирной таблице Западной конференции, уступив лишь одно очко московским армейцам. Подопечные Михаила Кравеца финишировали на седьмой строчке, набрав 65 очков за 62 тура.

В регулярном чемпионате КХЛ петербургский и подмосковный клубы в этом сезоне играли дважды: в Петербурге со счетом 4:2 победил «Витязь», в Подольске сильнее оказались представители СКА (3:2 по буллитам).