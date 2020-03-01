Тренерский штаб петербургского СКА во главе с Алексеем Кудашовым определился с составом на матч с подольским «Витязем» в рамках четвертьфинала Западной конференции в плей-офф Кубка Гагарина.

Игра будет проходить сегодня, 1 марта, в Петербурге и начнется в 17:00.

Место в воротах гостей займет голкипер Александр Самонов, запасным вратарем будет Магнус Хелльберг.

Первое звено: Владимир Ткачев — Миро Аалтонен — Александр Барабанов, Антон Белов — Лукас Бенгтссон.

Второе звено: Сергей Плотников — Йоонас Кемппайнен — Евгений Кетов, Василий Токранов — Игорь Ожиганов.

Третье звено: Андрей Кузьменко — Ярно Коскиранта — Антон Бурдасов, Динар Хафизуллин — Артем Зуб.

Четвертое звено: Кирилл Марченко — Иван Морозов — Василий Подколзин, Данила Галенюк, Максим Карпов.

Отметим, команда Алексея Кудашова по итогам регулярного чемпионата заняла второе место в турнирной таблице Западной конференции, уступив лишь одно очко московским армейцам. Подопечные Михаила Кравеца финишировали на седьмой строчке, набрав 65 очков за 62 тура.