В матче 20-го тура российской премьер-лиги «Тамбов» на стадионе в Нижнем Новгороде сыграл вничью с казанским «Рубином» со счетом 0:0.

В дебютном матче главного тренера казанцев Леонида Слуцкого команды владели мячом равное количество времени, но тамбовчане били в сторону ворот немного чаще (9 против 7). По ударам в створ ворот также преимущество у номинальных хозяев — 5 против 3.

После 20 матчей команда Леонида Слуцкого идет на 13-м месте в турнирной таблице российской премьер-лиги, имея в активе 20 очков. Подопечные Сергея Первушина располагаются на 11-й строчке в чемпионате с 22 баллами.

Следующий матч казанцы проведут 8 марта дома против самарских «Крыльев Советов», «Тамбов» одним днем ранее на выезде встретится с московским «Динамо».