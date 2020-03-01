Президент Федерации лыжных гонок и главный тренер сборной России Елена Вяльбе рассказала, что лыжник Сергей Устюгов примет участие в этапе Кубка мира в норвежском Осло.

«Устюгов побежит марафон в Осло», — по словам Вяльбе, слова которой приводит ТАСС.

Отметим, ранее Сергей Устюгов снялся с многодневной гонки «Ски Тур» из-за простуды и пропустил этап Кубка мира в финском Лахти.

Гонка на дистанции 50 километров на этапе Кубка мира в Осло состоится 8 марта. Перед этим на этапе в норвежском Драммене 4 марта пройдет спринт.

Ранее стало известно, что сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финском Лахти. Третье место — у первой российской сборной, за которую бежали Илья Семиков, Александр Бессмертных, Денис Спицов и Андрей Мельниченко.