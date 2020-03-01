Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о ничьей своей команды с «Тамбовом».

По словам Слуцкого, эта игра — не блин комом, потому что «Рубину» трудно вскрывать оборону, когда девять человек находятся за линией мяча. Он отметил, приходится сложно, необходимо задействовать большую группу атаки. Слуцкий считает, что не ошибаться для его молодой команды — сложно.

«Какие-то моменты возникали, но не на постоянной основе, а «Тамбов» порой нас ловил на контратаках. На данном этапе мы не можем вскрывать такую глубокую насыщенную оборону», — сказал Слуцкий, слова которого приводит «Матч ТВ».

Напомним, в матче 20-го тура российской премьер-лиги «Тамбов» на стадионе в Нижнем Новгороде сыграл вничью с казанским «Рубином» со счетом 0:0.

После 20 матчей команда Леонида Слуцкого идет на 13-м месте в турнирной таблице российской премьер-лиги, имея в активе 20 очков. Подопечные Сергея Первушина располагаются на 11-й строчке в чемпионате с 22 баллами.