Российская биатлонистка Евгения Павлова раскритиковала тренерский штаб сборной за выбранный план подготовки и отношение к ней.

По словам Павловой, эта подготовка ей не подошла. Биатлонистка отметила, он имеет в виду тренировки Виталия Норицына. Павлова рассказала, что выполнила 40 процентов его нагрузки, но в итоге бежит так же, как девушки, которые выполнили 100 процентов.

Павлова добавила, глава СБР Драчев пообещал ей, что спортсменка точно поедет в Обертиллиах, после чего нужно было заказывать билеты, а подтверждения не было. Биатлонистка подчеркнула, Коновалов заявил, что она никуда не поедет, а перед этапом в Мартелло случилось то же самое.

«Не знаю, как уже держусь, чтобы ни на кого не накричать. Хочу просто добегать на морально-волевых этот сезон. По критериям я отобралась на следующий год в команду. Хочу как-то договориться с тренерами по поводу подготовки, вернуться на свой уровень и выступать лучше, чем в этом году», — сказала Павлова, слова которой приводит «Матч ТВ».

Напомним, Евгения Павлова выиграла суперспринт на чемпионате Европы в Раубичах. Она финишировала первой с результатом 16 минут и 31,8 секунды и не допустила промахов на огневых рубежах.