Российская пара фигуристов Софья Евдокимова и Егор Базин, выступающая в танцах на льду, объявила о расставании.

По словам Базина, это были прекрасные 15 лет, в течение которых они виделись каждый день по два раза. Фигурист выразил надежду, что так будет и дальше, но уже не на льду. Он поблагодарил Евдокимову за терпение, а команду — за проделанную работу.

«Мы выжали все, что могли и даже больше. А самое главное дали надежду спортсменам из областей, что даже катаясь у себя дома можно поехать на главные старты», — написал Базин в Instagram.

Евдокимова же у себя в Instagram заявила, что многому свойственно заканчиваться. Она поблагодарила поклонников, что поддерживали пару на протяжении долгих лет.

Отметим, Евдокимова и Базин являются двукратными серебряными призерами Универсиад, а в сезоне-2018/2019 пара стала бронзовым призером чемпионата России.