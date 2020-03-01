В Петербурге завершился первый период четвертьфинального матча Западной конференции в плей-офф Кубка Гагарина между местным СКА и подольским «Витязем», счет пока ничейный — 1:1.

В составе армейцев на 9-й минуте отличился Андрей Кузьменко, у подольчан на 14-й минуте гол забил Павел Чернов с передач Евгения Артюхина и Пекки Йормакки.

Отметим, первая игра серии, которая проходит в Ледовом дворце, стартовала в 17:00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

Команда Алексея Кудашова по итогам регулярного чемпионата заняла второе место в турнирной таблице Западной конференции, уступив лишь одно очко московским армейцам. Подопечные Михаила Кравеца финишировали на седьмой строчке, набрав 65 очков за 62 тура.

В регулярном чемпионате КХЛ петербургский и подмосковный клубы в этом сезоне играли дважды: в Петербурге со счетом 4:2 победил «Витязь», в Подольске сильнее оказались представители СКА (3:2 по буллитам).