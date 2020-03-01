Российская лыжница Наталья Непряева поделилась мнением об отношении норвежских лыжников к ее персоне и об изучении английского языка.

По словам Непряевой, она не следит, кого любят и хвалят норвежцы. Лыжница заявила, что ей наплевать, любят ее норвежцы или нет, и это последнее, о чем спортсменка думает. Непряева отметила, главное, что ее любят меня российские болельщики и в ее команде.

Лыжница добавила, что ей немного мешает языковой барьер, но она старается начать учить английский язык. Непряева рассказала, ей сложно, потому что она — очень неусидчивый человек.

«Но задача учить английский у меня есть, с каждым годом я понимаю, что это именно нужно, но пока все как-то… Думаешь, ну вот сейчас закончится очередной тур, начну. Ой, сейчас закончится следующий, и раз – заболела», — сказала Непряева, слова которой приводит «Р-Спорт».

Напомним, в текущем сезоне Наталья Непряева идет на третьем месте в общем зачете Кубка мира после Терезы Йохауг и Хайди Венг.