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  • 18:18,  1 марта 2020
Футбол
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Кокорин — в основе «Сочи» на матч с «Арсеналом»

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Александр Кокорин перешел в "Сочи". Фото: группа "ВКонтакте".

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин вошел в стартовый состав команды на матч 20-го тура российской премьер-лиги против тульского «Арсенала».

Полный состав выглядит следующим образом: в воротах — Сослан Джанаев, в защите — Кирилл Заика, Иван Новосельцев, Никита Калугин и Миха Мевля, полузащитники — Никита Бурмистров, Ибрагим Цаллагов, Эльмир Набиуллин и Кристиан Нобоа, нападающие — Андрей Мостовой и Александр Кокорин Кокорин.

Матч «Сочи» и «Арсенала» начнется в 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе «Фишт». Игра станет первым официальным матчем для Кокорина с 7 октября 2018 года.

Напомним, Александр Кокорин перешел в футбольный клуб «Сочи» на правах аренды из петербургского «Зенита». Футболист заключил контракт с командой на полгода, долгое время трансфер не могли согласовать из-за проблем в переговорах.

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