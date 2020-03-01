Кокорин — в основе «Сочи» на матч с «Арсеналом»

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин вошел в стартовый состав команды на матч 20-го тура российской премьер-лиги против тульского «Арсенала».

Полный состав выглядит следующим образом: в воротах — Сослан Джанаев, в защите — Кирилл Заика, Иван Новосельцев, Никита Калугин и Миха Мевля, полузащитники — Никита Бурмистров, Ибрагим Цаллагов, Эльмир Набиуллин и Кристиан Нобоа, нападающие — Андрей Мостовой и Александр Кокорин Кокорин.

Матч «Сочи» и «Арсенала» начнется в 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе «Фишт». Игра станет первым официальным матчем для Кокорина с 7 октября 2018 года.