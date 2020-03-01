В матче 20-го тура российской премьер-лиги «Краснодар» дома одержал победу над «Уфой» со счетом 2:0.

В составе черно-зеленых по мячу забили Маркус Берг на 68-й минуте и Ари с пенальти на 84-й минуте встречи.

После 20 матчей команда Мурада Мусаева идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 38 очков и отставая от «Зенита» на восемь баллов. Подопечные Вадима Евсеева располагаются на восьмой позиции в таблице с 25 очками.

Следующий матч южане проведут в Москве 9 марта против «Спартака», башкирский клуб в этот же день на выезде встретится с петербургским «Зенитом».

Напомним, ранее «Рубин» в рамках 20-го тура РПЛ не сумел обыграть «Тамбов», встреча завершилась со счетом 0:0.