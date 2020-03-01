В Петербурге завершился второй период четвертьфинального матча Западной конференции в плей-офф Кубка Гагарина между местным СКА и подольским «Витязем», армейцы ведут со счетом 5:1.

В составе армейцев дубль оформил Кирилл Марченко, который отличился на 27-й минуте с передачи Ивана Морозова и на 31-й минуте в большинстве с передач Василия Подколзина и Ивана Морозова. Еще по голу забили Йоонас Кемппайнен в большинстве с передачи Александра Барабанова на 22-й минуте и Андрей Кузьменко в большинстве с передачи Игоря Ожиганова на 31-й минуте.

В первом периоде у СКА на 9-й минуте отличился Андрей Кузьменко, у подольчан на 14-й минуте гол забил Павел Чернов с передач Евгения Артюхина и Пекки Йормакки.

Команда Алексея Кудашова по итогам регулярного чемпионата заняла второе место в турнирной таблице Западной конференции, уступив лишь одно очко московским армейцам. Подопечные Михаила Кравеца финишировали на седьмой строчке, набрав 65 очков за 62 тура.

В регулярном чемпионате КХЛ петербургский и подмосковный клубы в этом сезоне играли дважды: в Петербурге со счетом 4:2 победил «Витязь», в Подольске сильнее оказались представители СКА (3:2 по буллитам).