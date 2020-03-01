Загитова показала фото с отдыха в первый день весны

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала новые фотографии в своем Instagram.

«Весна… ура», — написала Загитова под снимками, добавив хэштеги #весна, #солнце, #хорошеенастроение.

Ранее российская фигуристка Виктория Синицина, которая выступает в танцах на льду с Никитой Кацалаповым, показала фото с похода в банный комплекс вместе с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой.

Напомним, Алина Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры в декабре 2019 года, однако сейчас она продолжает активные тренировки и участвует в ледовых шоу. Недавно фигуристка завершила тур по Швейцарии, где она выступала с шоу Art On Ice. В апреле у Загитовой запланирован тур в Китае с тем же шоу.

Кроме того, олимпийская чемпионка рассказала, когда она может вернуться к фигурному катанию.