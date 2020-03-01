В матче 28-го тура английской премьер-лиги лондонский «Тоттенхэм» дома потерпел поражение от «Вулверхэмптона» со счетом 2:3.

В составе «волков» по мячу забили Мэтт Доэрти на 27-й минуте, Диогу Жота на 57-й минуте и Рауль Хименес с передачи Диогу Жоты на 73-й минуте.

У хозяев отличились Стивен Бергвейн на 13-й минуте и Серж Орье с передачи Деле Алли на 45-й минуте встречи.

После 28 матчей команда Нуну Эшприту Сантуша идет на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 42 очка. Подопечные Жозе Моуринью располагаются одним местом ниже, имея на два балла меньше.

Следующий матч «Тоттенхэм» проведет 4 марта дома против «Норвича» в рамках 1/8 финала Кубка Англии, «Вулверхэмптон» 7 марта примет в АПЛ «Брайтон».

Отметим, лондонцы проиграли три матча подряд, ранее они уступили «Челси» в АПЛ и «Лейпцигу» в Лиге чемпионов.