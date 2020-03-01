В матче 28-го тура английской премьер-лиги «Эвертон» дома сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:1.

В составе хозяев единственный гол забил Доминик Кальверт-Льюин на 3-й минуте, у манкунианцев отличиться удалось Бруну Фернандешу с передачи Неманьи Матича на 31-й минуте встречи.

Отметим, на 95-й минуте был удален главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти.

После 28 матчей команда Уле-Гуннара Сульшера занимает пятое место в турнирной таблице английской премьер-лиги, имея в активе 42 очка. Подопечные Карло Анчелотти располагаются на 11-й строчке в чемпионате с 37 баллами.

Следующий матч «Манчестер Юнайтед» проведет 5 марта на выезде против «Дерби Каунти» в рамках 1/8 финала Кубка Англии. «Эвертон» 8 марта в гостях встретится с «Челси» в АПЛ.