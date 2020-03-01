Роспотребнадзор заявил о первом случае заболевания коронавирусом в Москве.

Как сообщает телеграм-канал Baza, с подозрением на инфекцию в московскую инфекционную больницу № 1 был госпитализирован сотрудник РФС Давид Беров. Отмечается, что его анализы направлены в Государственный научный центр вирусологии «Вектор» в Новосибирске.

Также известно, что процедура подтверждения коронавируса состоит из трех этапов: сначала подтверждение дают врачи-инфекционисты, затем — специалисты Роспотребнадзора, а после — «Вектор». В данный момент диагноз Берова подтвердили две первые инстанции, и главным будет подтверждение болезни от «Вектора».

Напомним, Берова содержали в общей палате вместе с другими пациентами. В случае подтверждения его диагноза есть очень большая вероятность, что все они также заражены.

Ранее сообщалось, что иранская футболистка, профессиональный игрок в мини-футбол Эльхам Шейхи умерла от коронавируса.