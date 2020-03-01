В первом матче четвертьфинальной серии Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина финский «Йокерит» дома одержал победу над ярославским «Локомотивом» со счетом 6:0.

В составе клуба из Хельсинки дубль оформил Вели-Матти Савинайнен. Первый гол он забил в большинстве с передач Сами Леписто и Петера Регина на 19-й минуте, второй — в меньшинстве на 40-й минуте. Еще по шайбе забросили Петер Регин с передач Брайана О’Нейлла и Микко Лехтонена на 21-й минуте, Никлас Йенсен с передачи Микко Лехтонена на 31-й минуте, Петри Контиола в большинстве с передач Саку Маеналайнена и Никласа Йенсена на 35-й минуте и Микко Лехтонен в большинстве с передачи Никласа Йенсена на 54-й минуте встречи.

Следующий матч команды проведут в Хельсинки, встреча состоится 3 марта. Последующие игры пройдут в Ярославле 5-го и 7-го числа.