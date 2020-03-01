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  • 21:46,  1 марта 2020
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Кокорин забил гол за «Сочи» в ворота «Арсенала»

Кокорин забил гол за &#171;Сочи&#187; в ворота &#171;Арсенала&#187;
Александр Кокорин. Фото: официальный сайт ФК "Зенит"

В матче 20-го тура российской премьер-лиги между «Сочи» и тульским «Арсеналом» нападающий сочинцев Александр Кокорин отметился забитым голом.

Россиянин отправил мяч в ворота Михаила Левашова на 64-й минуте встречи.

Ранее «Арсенал» открыл счет усилиями Евгения Луценко, который отличился с передачи Сергея Ткачева на пятой минуте встречи.

Счет на 70-й минуте встречи равный — 1:1.

Отметим, эта игра стала первым официальным матчем для Кокорина с 7 октября 2018 года. Он вышел на матч с «Арсеналом» в стартовом составе.

Напомним, Александр Кокорин перешел в футбольный клуб «Сочи» на правах аренды из петербургского «Зенита». Футболист заключил контракт с командой на полгода, долгое время трансфер не могли согласовать из-за проблем в переговорах.

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